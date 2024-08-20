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Дрикус дю Плесси проанализировал своё выступление в поединке с Исраэлем Адесаньей

Дрикус дю Плесси проанализировал своё выступление в поединке с Исраэлем Адесаньей
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Чемпион UFC Дрикус дю Плесси проанализировал свой бой с известным нигерийским бойцом Исраэлем Адесаньей.

«В начале каждого раунда я не отступал и шёл вперёд. В это время Иззи находился в центре октагона и старался диктовать свои условия. Если вы не привыкли вести бои в такой манере, то это сказывается на вашей выносливости. Я же просто шёл на него. В конце каждого раунда, за две минуты до окончания мой тренер кричал мне: «Пора идти на него!» После этого я пёр на него. Благодаря этому каждая концовка оставалась за мной. С каждым последующим раундом время доминации Иззи сокращалось.

Очевидно, что я сильнее его. Иззи — мастер в том, чтобы вставать из под тейкдаунов. Сколько мощных парней пытались его уложить? Но мне удалось его перевести. Каждый раз, когда Иззи вставал, то я сопротивлялся и просто продолжал контролировать ход боя, нанося тяжёлые удары. Поскольку он был сосредоточен на моих руках, которыми мне удалось обхватить его бёдра, его лицо осталось без защиты. Честно говоря, у меня была надежда, что они смогут оставить на его лице сечку.

В четвёртом раунде мне удалось его потрясти. Иззи упал после того, как я нанёс пару мощных ударов. Моей целью был нокаут. Однако на тот момент его тело было в таком положении, что проще всего было бы перевести его. Как только мы оказались на земле, Иззи перестал сопротивляться. Он немного потерял сознание, я забрался за его спину и, как только его выпрямил, всё было кончено», — приводит слова Дрикуса портал Low Kick MMA.

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