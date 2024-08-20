Член Зала славы UFC: Джейк Пол, ты посмешище и позоришь мир боевых искусств

Член Зала славы UFC британец Майкл Биспинг резко высказался в адрес известного американского блогера и боксёра Джейка Пола в связи с тем, что он дерётся с более возрастным легендарным атлетом Майком Тайсоном.

«Джейк, мне неприятно указывать на очевидные вещи, но ты выглядишь жалким. Ты признался, что тебе предстоит подраться со стариком, который является абсолютной легендой, но он явно не тот парень, каким был раньше. Приятно видеть, что зрители освистали его, поскольку он заслужил такую реакцию.

Джейк — посмешище, фальшивка и подражатель. Ты позоришь боевые искусства. Ты жалок. Бой — это вызов самому себе. Конечно, по большей части это бизнес и это убивает. Это действует мне на нервы, поскольку твоему противнику почти 60 лет!

Тайсон был ужасающим на пике. В расцвете сил он был одним из самых страшных людей, которые когда-либо выступали в единоборствах. Он был убийцей. Однако всё это позади. Если бы мне поступило аналогичное предложение, подраться с парнем, который старше меня на 40 лет, то я бы послал того, кто сказал бы мне об этом. И попросил вместо него соперника своего возраста. Так должен говорить настоящий боец», — приводит слова Бсипинга портал Bloody Elbow.