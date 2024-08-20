Тренер Стрикленда не считает, что текущий геймплан дю Плесси сработает в бою с Перейрой

Эрик Никсик, главный тренер американца Шона Стрикленда, не считает, что текущий геймплан действующего обладателя титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси сработает в потенциальном поединке с чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Не думаю, что тот подход, который Дрикус использовал против Иззи и других парней, сработает против Алекса. Это всё равно, если бы вы снова и снова использовали бы одну и ту же фразу, чтобы познакомиться с одной и той же девушкой. В итоге она скажет: «Вот мой номер телефона, чёрт возьми». И спустя время тебе придёт такая мысль: «Чувак, это не работает», — сказал Никсик в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, на турнире UFC 305, который проходил в Перте (Австралия), Дрикус разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд. Для дю Плесси эта победа стала восьмой подряд в UFC.