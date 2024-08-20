«Иззи не так хорош». Стрикленд сомневается в том, что Адесанья был топовым бойцом

Экс-чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд подверг сомнению то, что бывший обладатель титула UFC в категории до 84 кг нигериец Исраэль Адесанья был топовым бойцом.

«Иззи не так хорош. Он чёрт возьми просто не так хорош, как все считают. У него был бой с Келвином [Гастелумом], но этот парень ведь не такой уж чертовски хороший боец. Я провёл много спаррингов с Келвином и у меня есть понимание, что он за боец. А Иззи провёл с ним довольно близкий бой. Значит, ты не такой уж и крутой парень», — сказал Стрикленд в интервью на YouTube-канале «Verse Us with Eric Nicksick».

Напомним, на турнире UFC 305, который проходил в Перте (Австралия), Исраэль разделил октагон с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд. Для дю Плесси эта победа стала восьмой подряд в UFC.