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Джон Джонс намекнул, что может принять участие в турнире по грэпплингу

Джон Джонс намекнул, что может принять участие в турнире по грэпплингу
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс намекнул, что может принять участие в турнире ADCC, в рамках которого проводятся схватки по грэпплингу.

«Идея участия в турнире ADCC в 2026 году не перестаёт покидать меня после минувших выходных», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.

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