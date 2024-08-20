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Макгрегор посетил свадьбу своей сестры и выпил на ней своё фирменное пиво

Макгрегор посетил свадьбу своей сестры и выпил на ней своё фирменное пиво
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор посетил свадьбу своей сестры и выпил на ней своё фирменное пиво.

«Чистая любовь», — подписал фотографии Конор Макгрегор, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Макгрегора в социальных сетях

Фото: Страница Макгрегора в социальных сетях

Фото: Страница Макгрегора в социальных сетях

Фото: Страница Макгрегора в социальных сетях

Фото: Страница Макгрегора в социальных сетях

Напомним, в конце июня 2023 года Макгрегор должен был провести поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером. Противостояние должно было состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В активе ирландского бойца на данный момент 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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