Джон Джонс ёмко ответил на обвинения в уклонении от боя с Томом Аспиналлом

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс ответил на обвинения фанатов в уклонении от боя с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Моя цель — Стипе. На данный момент он величайший тяжеловес в истории ММА. Возможно, Том когда-нибудь побьёт рекорд Стипе, но я сейчас сосредоточен на том, чтобы заниматься величайшими делами. Самое прекрасное в моём положении — то, что меня характеризует не один поединок. Большинство из моих нынешних фанатов выросли, наблюдая за моей карьерой», — написал Джон в социальных сетях.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.