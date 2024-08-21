Джонс: я не прыгаю ни под чьё дудку. Мне 37 лет и я надрал задницы всем в этом спорте

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс объяснил, почему не собирается драться с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Кажется, недавно появилось видео, в котором я говорю, что после Стипе, единственный бой, который меня интересует, это поединок с Фрэнсисом [Нганну]. Это видео было записано более года назад, ещё до того, как я получил травму, до того, как был коронован временный чемпион. В очередной раз повторюсь — меня больше не интересуют поединки со случайными бойцами. Теперь, как по волшебству, вы все говорите, что я уклоняюсь от боя, который никогда не обсуждался ни за одним важным столом.

Джон Джонс не прыгает ни под чьё дудку. Сколько поясов вам нужно? Сколько раз я должен побить свой собственный рекорд? Буквально по всему миру есть бойцы, которые в глубине души думают, что могут победить Джона Джонса. Выходи и побеждай ещё больше, прославляй своё имя. Только так ты сможешь меня одолеть.

Приятно осознавать, что в конце концов спорт, которому ты посвящаешь жизнь, буквально умоляет тебя продолжать выступать. Кто знает, может быть, UFC предложит мне сделку, от которой я не смогу отказаться. Однако сейчас мне 37 лет, я надрал задницы всем в этом спорте. Моя работа — добиться успеха и снять потрясающий фильм, чтобы присоединиться к Тому Брэди, Флойду Мейвезеру и всем остальным крутым людям на пенсии», — написал Джон на своей странице в социальных сетях.