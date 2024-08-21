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Аспиналл — Джонсу: не забудь передать мне пояс на выходе из клетки, если победишь Байдена

Аспиналл — Джонсу: не забудь передать мне пояс на выходе из клетки, если победишь Байдена
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл ответил на заявления действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса.

«Пожалуйста, не забудь передать мне пояс на выходе из клетки, если победишь Байдена (имеется в виду Стипе Миочич. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Том на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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