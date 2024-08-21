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Турки Аль аш-Шейх назвал условие, при котором он станет сотрудничать с Джейком Полом

Турки Аль аш-Шейх назвал условие, при котором он станет сотрудничать с Джейком Полом
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Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, обозначил условие, при котором он станет сотрудничать с известным американским блогером и боксёром Джейком Полом.

«Джейк должен решить, чего хочет. Если он хочет быть настоящим боксёром и работать со мной, то ему следует проводить поединки против настоящих бойцов. Тогда я бы его поддержал», — приводит слова Аль аш-Шейха аккаунт Boxing Kingdom в социальных сетях.

Напомним, последний бой Джейк Пол провёл 21 июля против экс-бойца UFC Майка Перри. Изначально Пол должен был провести поединок с легендарным Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь. Поединок с Майком Перри завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде.

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