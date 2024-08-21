Шакур Стивенсон проведёт бой против Джо Кордины 12 октября в Саудовской Аравии

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон проведёт защиту титула WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) против бывшего чемпиона во втором полулёгком весе (до 59 кг) британца Джо Кордины (17-1, 9 KO). Об этом сообщил председатель главного управления развлечений в Саудовской Аравии, обозначил условие Турки Аль аш-Шейх.

Их бой состоится 12 октября в Саудовской Аравии в со-главном событии боксёрского турнира. В главном поединке пройдёт противостояние между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.