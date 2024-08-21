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«Наши парни такие тупые». Дана Уайт раскритиковал Мераба Двалишвили за инцидент с фанатом

«Наши парни такие тупые». Дана Уайт раскритиковал Мераба Двалишвили за инцидент с фанатом
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент между грузинским бойцом промоушена Мерабом Двалишвили и посторонним зрителем во время турнира Craig Jones Invitational (CJI), проходившего в США в ночь с 16 на 17 августа мск.

«Наши парни такие тупые, это просто невероятно на следующем уровне. Это глупость следующего уровня», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В ночь с 16 на 17 августа мск во время турнира Craig Jones Invitational (CJI) в Соединённых Штатах Америки грузинский боец MMA Мераб Двалишвили запрыгнул на трибуну через ограждение и схватил за волосы постороннего зрителя, который выкрикивал в его адрес оскорбления. Видео инцидента Двалишвили опубликовал на своей странице в социальной сети.

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