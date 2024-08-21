Дана Уайт обвинил Нганну в том, что бой камерунца с Джонсом не состоялся

Глава UFC Дана Уайт назвал причину срыва боя между экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и действующим чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе Джоном Джонсом.

«У меня нет вражды с Фрэнсисом. Нганну давно покинул мой мир. Шелби сделал всё, что мог, чтобы Джон Джонс подрался с Фрэнсисом. но бой не состоялся. Я считаю, что это произошло не из-за Джона Джонса.

Джонс — уникальная личность. Он будет драться со всеми. Джонс был готов — он хотел Фрэнсиса в соперники! Вы видели, что случилось с Сирилем Ганом. И Джонс скажет, что сделает то же самое с Нганну. Он так сильно хотел этого боя», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, Нганну покинул UFC в прошлом году из-за разногласий со стороны промоушена.

Отметим, что в последнем поединке, который прошёл по правилам бокса в марте в Эр-Рияде, Фрэнсис Нганну уступил нокаутом известному британскому боксёру Энтони Джошуа.