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Мераб Двалишвили получил рассечение накануне титульного боя с О'Мэлли

Мераб Двалишвили получил рассечение накануне титульного боя с О'Мэлли
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили опубликовал в социальных сетях фотографию с полученным рассечением. В середине сентября на турнире UFC 306 должен состояться титульный бой Двалишвили с американцем Шоном О'Мэлли за чемпионский пояс в легчайшем весе (до 61 кг).

Фото: Социальные сети Мераба Двалишвили

33-летний Мераб Двалишвили в своей карьере в MMA одержал 16 побед, четыре из которых нокаутом, 11 решением судей и одну удушающим приёмом, и потерпел четыре поражения — три судейским решением, одно удушающим приёмом. На счету 29-летнего Шона О'Мэлли в смешанных единоборствах 18 побед (12 нокаутом, пять судейским решением, одна удушающим приёмом) при одном поражении нокаутом.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 306 пройдёт в американском Лас-Вегасе в ночь с 14 на 15 сентября мск.

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