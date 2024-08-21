О’Мэлли отреагировал на травму Двалишвили, полученную за три недели до их боя

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли отреагировал на травму своего соперника грузина Мераба Двалишвили, полученную за три недели до их поединка на турнире UFC 306.

Напомним, Двалишвили опубликовал видео в социальных сетях, на котором ему зашивают рассечение над глазом.

«Этой маленькой чёртовой крысе лучше не сниматься [с боя], клянусь богом», — написал О’Мэлли в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.

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