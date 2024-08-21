«Безумие, что он творит с людьми». Бывший спарринг-партнёр высказался о Бетербиеве

Бывший претендент на титул в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Радивое Калайджич (29-3, 21 KO) высказался о действующем обладателе титулов WBC, IBF и WBO россиянине Артуре Бетербиеве.

«Это безумие, что он творит с людьми на спаррингах. Он может не выбрасывать тяжёлые удары два-три раунда, но люди выдыхаются, потому что он всё время давит на них. Он постоянно находится перед тобой и постоянно даёт понять, кто главный в ринге. Он никогда не останавливается», – цитирует Калайджича издание BoxingScene.

Напомним, 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев сразится за звание абсолютного чемпиона мира с соотечественником Дмитрием Биволом.

Бетербиев показал, как готовится к бою с Биволом