Бетербиев — Бивол: полный кард боксёрского вечера

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Опубликован полный кард боксёрского вечера, который состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Напомним, в главном бою чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев сразится с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.

Артур Бетербиев (20-0, 20 KO), Россия — Дмитрий Бивол (23-0, 12 KO), Россия

Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO), США – Джо Кордина (17-1, 9 KO), Великобритания

Крис Юбэнк-младший (33-3, 24 KO), Великобритания – Камил Шеремета (25-2-2, 8 KO), Польша

Фабио Уордли (17-0-1, 16 KO), Великобритания – Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO), Великобритания

Джей Опетайя (25-0, 19 KO), Австралия – Джек Масси (22-2, 12 KO), Великобритания

Бен Уиттакер (8-0, 5 KO), Великобритания – Лиам Кэмерон (23-6, 10 KO), Великобритания

Скай Николсон (11-0, 1 KO), Австралия – Рэйвен Чапмэн (9-0, 2 KO), Великобритания

Мохаммед Аль-Акел (0-0, 0 KO) – Хесус Гонсалес (3-2, 0 KO), Колумбия

Дуэль взглядов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева