Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский тяжеловес Куниев подписал контракт с UFC

Российский тяжеловес Куниев подписал контракт с UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец Ризван Куниев, выступающий в тяжёлой весовой категории (до 120 кг), одержал победу в Претендентской серии Даны Уайта и заполучил контракт с UFC.

В своём поединке россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Хьюго Канью (9-2).
Ризвану Куниеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году и имеет опыт выступления в таких промоушенах, как Eagle FC и PFL.

В апреле Куниев сразился с действующим чемпионом PFL бразильцем Ренаном Феррейрой и победил единогласным решением по итогам трёх раундов, однако поединок был признан несостоявшимся из-за проваленного россиянином допинг-теста, в результате чего он был дисквалифицирован на 12 месяцев.

Всего на счету Куниева в смешанных единоборствах 13 побед, два поражения и одна ничья.

Материалы по теме
Российского бойца поймали на допинге в США. Куниева наказали максимально сурово
Российского бойца поймали на допинге в США. Куниева наказали максимально сурово
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android