Двалишвили заявил, что не откажется от боя с О’Мэлли из-за травмы

Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили заявил, что не собирается отказываться от поединка с действующим чемпионом американцем Шоном О’Мэлли из-за травмы.
Напомним, ранее Двалишвили опубликовал видео в социальных сетях, где ему зашивают рассечение над глазом.
«Ничего не меняется. 14 сентября я отправлюсь за поясом», — написал Двалишвили в социальной сети X (ранее Twitter).
В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.
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