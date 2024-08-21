Майк Тайсон высказался о победе Кроуфорда в бою с Мадримовым

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался о поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и узбеком Исраилом Мадримовым. Бой состоялся 4 августа в Лос-Анджелесе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным решением (115-113, 115-113, 116-112), американец завоевал чемпионский титул в четвёртом дивизионе.

«Парень попался жёсткий, и я рад, что Кроуфорд отыгрался за последние два раунда. Парень был неудобным и сильным.

Нужно проводить бои, в которых вы будете уверены, что парень заставит вас смотреться хорошо. Он должен идти на вас. [Мадримов] бегал вокруг. Кроуфорд не привык к такому движению. Соперник был чертовски неудобный», — сказал Тайсон в подкасте Impaulsive.