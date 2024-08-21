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Дана Уайт ответил, в каком случае Анкалаев сразится за титул UFC

Дана Уайт ответил, в каком случае Анкалаев сразится за титул UFC
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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о титульных перспективах российского бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) Магомеда Анкалаева.

«Пусть выйдет на бой, сделает свою работу, покажет хорошее выступление, и, очевидно, он станет следующим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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