Дана Уайт ответил, в каком случае Анкалаев сразится за титул UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о титульных перспективах российского бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) Магомеда Анкалаева.

«Пусть выйдет на бой, сделает свою работу, покажет хорошее выступление, и, очевидно, он станет следующим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

Материалы по теме Камил Гаджиев: Анкалаев не нужен UFC

Служил в армии, отказал Фёдору. Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве