Де ла Хойя: я отговаривал Канело от боя с Мейвезером, его сводили в школу

Легендарный американский боксёр, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя поделился воспоминаниями о звёздном поединке между соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим и мексиканцем Саулем Альваресом. Напомним, поединок Мейвезера и Альвареса состоялся в сентябре 2013 года и завершился победой американца раздельным судейским решением (117-111, 116-112, 114-114).

«Я говорил Канело: «Не дерись с Флойдом. Ты слишком молод, у тебя нет опыта». Ему был 21 год, он играл мускулами и показывал: «Я могу помериться силами с Флойдом. Я лучший из лучших». И угадайте что? Его сводили в школу, бой даже не был близким», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay.

В своём следующем бою, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США), Альварес проведёт защиту титулов WBC и WBO против непобеждённого американца Эдгара Берланги.