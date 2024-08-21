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«Чёртов зверь». Джо Роган назвал сильные стороны Дрикуса дю Плесси

«Чёртов зверь». Джо Роган назвал сильные стороны Дрикуса дю Плесси
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал результат поединка за звание чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшегося на турнире UFC 305 в Перте (Австралия).

«Дрикус – чёртов зверь. Чёрт возьми! Я говорил, что с ним нельзя вступать в размены, даже если он устал. Вас поймают. И если вас поймают, у вас будут большие проблемы. Чёрт, Адесанья пропустил эти удары справа. Его потрясли.

Дю Плесси очень неудобный, он не умеет сдаваться, очень сильный и прочный. Отлично держит удар и очень волевой. Он поймал Адесанью ударом справа и сделал это дважды. Этого парня никогда нельзя сбрасывать со счетов», — сказал Роган в своём подкасте.

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