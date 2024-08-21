Экс-боец UFC назвал причину поражения Адесаньи на UFC 305

Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик американец Мэтт Браун прокомментировал результат поединка за звание чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшегося на турнире UFC 305 в Перте (Австралия).

«У меня возник вопрос. Адесанье 35 лет, у него большой пробег в кикбоксинге… Его пик проходит? Это произошло на выходных? В бою со Стриклендом у него, возможно, был неудачный вечер, но похоже, что он сбавляет обороты. Вполне вероятно, что пять лет назад это был бы лёгкий бой для него.

В бою с Дрикусом он смотрелся действительно хорошо, но всё могло произойти так из-за того, что он немного замедлился. Его защита не была так хороша, как раньше, он во многом полагается на реакцию. Он не защищается руками, у него низкая защита. Он полагается на реакцию. И когда она замедляется, парни вроде Дрикуса начинают побеждать», — приводит слова Брауна MMA Fighting.