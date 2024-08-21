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Россиянин Пельмень Камоцкий проведёт бой за титул в Лиге пощёчин Даны Уайта

Россиянин Пельмень Камоцкий проведёт бой за титул в Лиге пощёчин Даны Уайта
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Россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий проведёт бой за титул в лиге Power Slap, принадлежащей генеральному директору UFC Дане Уайту.

Камоцкий выступит на турнире организации, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), и встретится с американцем Коа Вирнесом по прозвищу Сумасшедший гаваец.

«В главном событии сойдутся действующий чемпион Сумасшедший гаваец и Пельмень, который начал выступление в нашей лиге с сумасшедшего нокаута. Он доказал всем, что он имеет право называться величайшим», — заявил в анонсе Уайт.

Россиянин стал известен благодаря проекту «Каменные лица» отечественного блогера Амирана Сардарова в 2019 году. В июне Камоцкий дебютировал в организации Даны Уайта на турнире Power Slap 8 против поляка Камила Марусаржа по прозвищу Полярный медведь и нокаутировал его первым ударом.

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