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Оскар де ла Хойя назвал Мейвезера «великим бойцом» и объяснил, почему

Оскар де ла Хойя назвал Мейвезера «великим бойцом» и объяснил, почему
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя высказался о бывшем сопернике и соотечественнике Флойде Мейвезере-младшем.

«Флойд – великий боец. Мне нравится его терпение. Мне нравится и тот факт, что он может ударить, и него крепкий подбородок. Люди критиковали его за неспоспособность держать удар. Это не так. У него сильная воля.

Очевидно, его навыки делают его уникальным, но понимание ринга делает его уникальным для меня. Он знает, как подобрать удар. Он знает, как измотать вас даже без ударов. Это безумно», — сказал Де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay.

Напомним, за свою карьеру Мейвезер стал чемпионом в пяти весовых категориях, одержав 50 побед и не потерпев ни одного поражения.

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