«Буду комментировать хоть на Луне». Роган назвал желаемого соперника для дю Плесси

Звёздный комментатор UFC Джо Роган назвал предпочтительного соперника для чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Дрикус определённо может подняться в полутяжёлый вес. Вы бы не хотели увидеть его попытку? Он, очевидно, может держать удар. Но выдержит ли он удар Перейры в полутяжёлом весе? Потому что этот парень отправляет всех спать.

Если Дрикус поднимется в весе и подерётся с Алексом, боже… Я полечу и на Луну комментировать этот бой. Я хочу увидеть его», — сказал Роган в видео на YouTube-канале.

Напомним, дю Плесси завоевал титул в январе на UFC 297, одолев раздельным решением американца Шона Стрикленда. В августе на UFC 305 южноафриканец провёл первую защиту, досрочно остановив южноафриканца Исраэля Адесанью.