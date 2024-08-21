Назначена дата заседания по антимонопольному иску UFC после отклонения мирового соглашения

В начале этого месяца судьёй было приостановлено мировое соглашение, предложенное TKO Holdings Group (материнской компанией UFC) по паре коллективных исков против промоушена. 20 августа было объявлено, что 3 февраля 2025 года судебное разбирательство будет продолжено в суде присяжных.

«Сегодня судья Булвер не дал предварительного одобрения на урегулирование коллективного антимонопольного иска UFC. Сегодня днём ​​я был в зале суда. Булвер выразил обеспокоенность по нескольким вопросам мирового соглашения, и он доверяет это дело суду присяжных», — приводит слова авторитетного журналиста ESPN Джоша Гросса издание MMA News.

Через некоторое время после сообщения Джоша Гросса судья Ричард Булвер назначил дату судебного разбирательства на 3 февраля 2025 года по антимонопольному иску UFC.

21 марта сообщалось, что судья должен был признать договорённость между сторонами и получить всю необходимую документацию.