Рестлер Рэнди Ортон назвал игру, в которой он провёл более 600 часов

44-летний американский рестлер и актёр Рэнди Ортон, являющийся активным участником ростера World Wrestling Entertainment (WWE — принадлежит TKO, как и UFC), на подкасте с неоспоримым чемпионом федерации Коди Роудсом признался, что потратил более 600 часов в популярной игре Elden Ring.

«Я не знаю, являешься ли ты, Коди, геймером. Но помню как раньше ругал тебя за то, что ты тратишь время на игры. А теперь я сам чертовски полюбил Elden Ring. Игре скоро три года, но такое ощущение, что она будет хороша абсолютно всегда. И чтобы не было претензий, что я трачу время на игры, а не на подготовку к выступлениям, хочу уточнить — у меня тогда была операция по спондилодезу (операция по сращиванию смежных позвонков. Рэнди получил травму в середине 2022 года и вернулся на ринг осенью 2024 — Прим. «Чемпионата»), поэтому у меня было много свободного времени. У меня сейчас около 600 часов в игре.

Брат, я утопаю в Elden Ring. Дети ложатся спать, я даю жене iPad и говорю: «Эй, купи что-нибудь на Amazon», а потом просто играю. О Боже, у меня дома каждый день как Рождество», — приводит слова Ортона издание IGN India.