Том Аспиналл высмеял Дану Уайта и Джона Джонса

31-летний английский боец смешанных единоборств, представитель тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высмеял генерального директора UFC Дану Уайта и бывшего двукратного чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса.

Уайт ранее заявил, что если запереть в комнате двух самых плохих парней, то из комнаты всякий раз будет выходить Джон Джонс. В ответ на это Аспиналл записал видео, в котором пытается найти Джонса и спросить у него, не пора ли тому на пенсию. В конце ролика Том изобразил Джона в виде утки с рядом стоящим президентом США Джо Байдена, отсылая на то, что Джонс пытается избежать встречи с британцем.

Ранее Аспиналл назвал следующего оппонента Джонса Стипе Миочичем Байденом, намекая не большой возраст хорвата.