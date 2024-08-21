Уайт извинился перед Адесаньей за эпизод выпуска шоу UFC 305 Countdown

Генеральный директор UFC Дана Уайт извинился перед новозеландским бойцом Исраэлем Адесаньей за выпуск шоу UFC 305 Countdown, в котором были вырезаны упоминания о Фрэнсисе Нганну. В выпуске речь шла о «трёх королях» из Африки в UFC.

«Я ничего об этом [удалении упоминаний Нганну] не знаю. Если это правда, то мне жаль, что кто-то в компании принял такое решение. Слушайте, вы меня знаете. Если бы я сказал, что мы это сделали, то был бы честен: «Да, чёрт с ним! Вот почему мы это сделали». Но сейчас ничего об этом не знаю. Никто никогда не спрашивал меня, впервые слышу об этом.

Моя продюсерская команда — это группа рок-звёзд, и они действительно чертовски потрясающие. Но кто-то редактировал это и принял сознательное решение, думая, что так правильно. Я отвечаю за всё, что связано с производством, поэтому в конечном итоге тот факт, что это произошло, ложится на меня на 100%. Это моя ответственность, и я принимаю её. Мы уже созвонились с Исраэлем Адесаньей, и я извинился за эту ситуацию», — приводит слова Уайта издание MMA Junkie.

Исраэль Адесанья выразил недовольство тем, что имя Нганну было удалено из эпизода на прошлой неделе, в котором говорилось о «трёх королях» из Африки. Уроженец Камеруна Фрэнсис Нганну завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе в 2021 году и защитил его против Сирила Гейна в 2022 году, прежде чем уйти из промоушена.

Ранее глава UFC Дана Уайт назвал причину срыва боя между экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и действующим чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе Джоном Джонсом.