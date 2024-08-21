СМ Панк высказался о матче с легендарным рестлером Стивом Остином

45-летний американский рестлер, спортивный комментатор и бывший боец смешанных единоборств Филипп Брукс, более известный как СМ Панк, высказался о возможной встрече на ринге с легендарным рестлером Стивом Остином.

«Это будет зависеть от Стива. Это не моё дело. Я думаю, он довольно хорошо смог вернуться на ринг, ведь Стив вернулся на главный турнир — WrestleMania. На данный момент все его револьверы, должно быть, похоронены в пустыне Невады (Остин родом из Техаса. — Прим. «Чемпионата»). Но если Остин захочет их откопать, то СМ Панк готов стать его мишенью.

На самом деле наш бой должен был произойти десять с лишним лет назад. Так что если он сейчас хочет отправиться спать (коронный приём СМ Панка — Go To Sleep. — Прим. «Чемпионата»), то может позвонить мне», — приводит слова СМ Панка издание Wrestle Zone.

Поединок Остина и Оуэнса на WrestleMania 38 Фото: WWE

Свой последний поединок Стив «Ледяная Глыба» Остин провёл на WrestleMania 38 против канадского рестлера Кевина Оуэнса. Стив одержал победу.

СМ Панк совершил своё неожиданное возвращение в федерацию World Wrestling Entertainment (WWE) в конце ноября 2023 года в своём родном городе Чикаго.

Видео взято с YouTube-канала Jasper Liang