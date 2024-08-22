Трёхкратный претендент на титул заявил, что всё ещё находится на контракте с UFC

39-летний американский боец смешанных единоборств, выступавший в полулёгкой весовой категории, и бывший трёхкратный претендент на титул чемпиона UFC Чед Мендес заявил, что всё ещё имеет бои по контракту с UFC, и назвал условия возвращения в октагон.

«Не знаю, надену ли перчатки ещё раз. Однако у меня всё ещё есть контракт с UFC. Думаю, у меня ещё есть три или четыре боя по последнему контракту, в которых я никогда не буду драться. Но при этом всё равно не смогу драться в других промоушенах, хотя, если честно, у меня действительно нет никакого желания это делать, однако я смог заняться кулачными боями, и я могу прийти, например, на соревнования по грэпплингу в любое время.

Честно говоря, UFC придётся заплатить мне много денег, чтобы замотивировать меня на выход в октагон, и они не хотят этого делать. Честно говоря, на данном этапе моей карьеры у меня нет никакого желания сбрасывать вес. Обычно я вешу около 175 [фунтов]. Если только это не большие деньги, на данный момент я не хочу этим заниматься. Так что люблю соревноваться и совершенно ненавижу худеть», — приводит слова Мендеса издание MMA Fighting.

В 2023 году Чед заявлял о завершении своей карьеры. В общей сложности Мендес провёл в ММА 23 боя, в которых одержал 18 побед и потерпел пять поражений.