Даниэль Дюбуа назвал боксёра с самым мощным ударом

Британский боксёр в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа назвал боксёра с самым сильным ударом.

«У кого самый мощный удар? Майк Тайсон», — приводит слова Дюбуа Sports Illustrated.

Дюбуа 21 сентября проведёт бой с соотечественником Энтони Джошуа.

Дюбуа дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, британец досрочно остановил хорватского олимпийца Филипа Хрговича, завоевав временный титул IBF.

Тайсон за время профессиональной карьеры принял участие в 58 боях, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с участием знаменитого спортсмена были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

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