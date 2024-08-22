Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Дюбуа назвал боксёра с самым мощным ударом

Даниэль Дюбуа назвал боксёра с самым мощным ударом
Аудио-версия:
Комментарии

Британский боксёр в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа назвал боксёра с самым сильным ударом.

«У кого самый мощный удар? Майк Тайсон», — приводит слова Дюбуа Sports Illustrated.

Дюбуа 21 сентября проведёт бой с соотечественником Энтони Джошуа.

Дюбуа дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, британец досрочно остановил хорватского олимпийца Филипа Хрговича, завоевав временный титул IBF.

Тайсон за время профессиональной карьеры принял участие в 58 боях, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с участием знаменитого спортсмена были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

Материалы по теме
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: опасный британец на пути Эй Джея к величию. LIVE
Live
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: опасный британец на пути Эй Джея к величию. LIVE

57-летний Майк Тайсон показал видео боксёрской тренировки

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android