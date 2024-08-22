О’Мэлли обратился к Умару Нурмагомедову на фоне травмы Двалишвили перед титульным боем

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли обратился к непобеждённому российскому бойцу в легчайшем весе (до 61 кг) UFC Умару Нурмагомедову на фоне травмы своего соперника грузина Мераба Двалишвили, полученную за три недели до их поединка на турнире UFC 306.

«Натри воском эту монобровь на всякий случай, если Мерат выйдет из игры», — написал О’Мэлли на личной странице в социальной сети.

Ранее Двалишвили заявил, что не откажется от боя с О’Мэлли из-за травмы. Турнир UFC 306 пройдёт 14 сентября.

В общей сложности на счету Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил представителя США Кори Сэндхагена.

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