Дело о налогах в отношении Хабиба Нурмагомедова закрыто — источник

Дело в отношении члена Зала славы UFC, бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Хабиба Нурмагомедова закрыто. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, дагестанец погасил долг в размере более 79,3 млн рублей, который сформировался из-за неуплаты налогов с доходов за период с 2019 по 2021 год. Задолженность была выявлена по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена ещё в 2023 году. 21 августа 2024 года дело в отношении экс-чемпиона было прекращено.

Напомним, около трёх месяцев назад в СМИ появилась информация, что у Хабиба Нурмагомедова возникли проблемы с налоговой службой. ФНС сообщала, что задолженность бойца возникла из-за неуплаты налогов, пеней и штрафов по его ИП. В частности, указывалось, что счета промоушена Eagle FC и благотворительного фонда Хабиба заморожены.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в лёгком весе в апреле 2018 года. В последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби, Хабиб разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Орла удушающим приёмом во втором раунде. В октагон-интервью Хабиб объявил о завершении своей профессиональной карьеры и уходе из ММА.

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