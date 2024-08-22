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Дональд Трамп: Порье воин и великий боец. Он не проиграл бой против Ислама Махачева

Дональд Трамп: Порье воин и великий боец. Он не проиграл бой против Ислама Махачева
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Бывший президент США Дональд Трамп высоко оценил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе американца Дастина Порье.

«Дастин Порье великолепен. Он воин. Нравится вам это или нет, но вы должны это признать. Он не проиграл бой против Ислама Махачева. Дастин тогда был действительно жёстким. Я не ожидал такого поединка. Он заставляет людей страдать, в этом нет сомнений. Этот парень — настоящий профессионал. По ходу поединка Дастин становился лишь сильнее. Его избивали и пытались задушить четыре раза, но он не позволил этому случиться. Порье великий боец», — приводит слова Трампа портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок между Порье и Махачевым состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде.

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