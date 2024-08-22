Илия Топурия: рекомендую Холлоуэю надеть шлем в бою со мной, поскольку он ему понадобится

Чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что собирается нокаутировать обладателя титула BMF американца Макса Холлоуэя.

«Все будут очень удивлены, когда я нокаутирую Макса. Мне часто попадаются видео, где люди говорят, что Макс отправит меня в нокаут или просто победит. Очевидно, что они ничего не знают о спорте. Или, может быть, эти парни не хотят отдавать мне должное за всё, что я сделал.

Если Макс собирается зарубиться со мной на последних 10 секундах каждого раунда, то я нокаутирую его в первой пятиминутке. Рекомендую ему надеть шлем, поскольку он ему понадобится.

Если Холлоуэй решит зарубиться, тем лучше для меня. Может быть, я сам предложу ему рубку, потому что буду чувствовать себя в этом бою очень комфортно. Уверяю вас, каждый раз, когда он дерётся, у меня в голове возникает одна мысль: «Все будут удивлены, когда я нокаутирую его». Он простой соперник для меня. Если Макс думает, что я не прав, то пусть докажет это 26 октября», — приводит слова Топурии портал MMAJunkie.