Дана Уайт объяснил организацию боя Перейры и Раунтри

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал организацию титульного поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри, который состоится на турнире UFC 307 в октябре.

«Никто не отодвигал Анкалаева, просто у него уже был назначен бой. Нам нужно было составить кард. Если взглянуть на рейтинг, то становится понятно, что поединок Перейры и Раунтри имеет наибольший смысл. Очевидно, этот бой просто не может получиться скучным», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Халилу Раунтри 34 года. Боец выступает в UFC с 2016 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 233 в декабре, Раунтри победил техническим нокаутом экс-претендента и соотечественника Энтони Смита.