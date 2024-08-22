Илия Топурия ответил, будет ли стоять на кону пояс BMF в его бою с Максом Холлоуэем

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия ответил, будет ли стоять на кону пояс BMF в его поединке с американцем Максом Холлоуэем, который им обладает.

«Нет, титул BMF не будет стоять на кону. Честно говоря, мне всё равно. Руководство приняло это решение, и в конце концов, когда я одержу верх, Макс не сможет говорить, что он самый жёсткий боец в ММА или как там его называют. Мой фокус стоит на защите собственного титула. Меня больше ничего не волнует. Единственное, что меня волнует в этом бою, то, что Макса никто никогда не отправлял в нокаут. Если мне представится подобный шанс, то я сделаю это и буду первым, кто смог его нокаутировать», — приводит слова Топурии портал BJ Penn.