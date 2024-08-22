Генри Сехудо рассматривает возможность смены весовой категории

Бывший двойной чемпион UFC американец мексиканского происхождения Генри Сехудо рассматривает возможность перехода в наилегчайший вес.

«Возможно, я вернусь в наилегчайший вес. Есть много вещей, которые я обдумываю, в том числе и потенциальный спуск в весе. В связи с ростом популярности легчайшего дивизиона и приходом сильных новичков, у меня были мысли насчёт перехода в 57 кг, где я бы подрался с Морено и снова завоевал пояс. Там много интересных поединков. Окончательное решение по этому и другим вопросам я приму, когда вернусь домой и буду полностью здоров. Это всего лишь одна мелочь, но она имеет большое значение. Поскольку я собираюсь взять на себя ответственность и провести ещё один титульный забег, чтобы вновь стать чемпионом», — приводит слова Сехудо портал MMAJunkie.