Сехудо дал прогноз на чемпионский бой О’Мэлли — Двалишвили

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке за титул в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между соотечественником Шоном О’Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 14 сентября на турнире UFC 306.

«Мой прогноз – Двалишвили остановит О'Мэлли. Он победит его, но Умар Нурмагомедов просто расправится с Мерабом. Умар очень хорош и очень техничен», — приводит слова Сехудо издание MMAJunkie.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.

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