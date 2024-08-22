Гендиректор PFL: Мухаммад Мокаев мог бы стать лицом наилегчайшего веса в нашей лиге

Генеральный директор PFL Питер Мюррей считает, что британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев мог бы стать лицом наилегчайшего веса в лиге, если бы такой дивизион существовал в промоушене.

«Я действительно думаю, что в будущем мы, возможно, рассмотрим вариант открытия наилегчайшей категории. Наши парни изучают этот вопрос. Возьмём, к примеру, Мухаммада Мокаева, который выступает в наилегчайшем весе и имеет рекорд 13-0. Он из Дагестана и имеет вторую по продолжительности победную серию в истории UFC в своём весе. Когда я вижу такого бойца, то у меня появляется мысль, что это действительно отличная возможность.

Независимо от того, каким образом присоединится Мухаммад к PFL, думаю, что у нас есть реальная возможность для развития наилегчайшего веса. Мухаммад — настоящий талант, я испытываю к нему большое уважение. Искренне верю, что Мокаев мог бы стать лицом наилегчайшего веса в PFL, если бы мы открыли эту весовую категорию в рамках мировых серий или на нашей платформе в Bellator. Это определённо то, к чему мы стремимся. Этот молодой боец впечатляет», — приводит слова Мюррея портал MMA Mania.