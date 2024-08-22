Майк Тайсон высказался насчёт потенциального поединка между Канело и Кроуфордом

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон высказался насчёт потенциального поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Что могу сказать насчёт боя Кроуфорд против Канело? Мне нравятся оба парня. Я поддерживаю и Теренса, и Сауля, но не думаю, что фанаты хотели бы увидеть этот бой. Кто реально так считает? Если Кроуфорд таким образом хочет войти в историю, то он имеет смысл», — приводит слова Тайсона портал Big Fight Weekend.

Напомним, следующий бой Сауль проведёт против непобеждённого пуэрториканского боксёра Эдгара Берланги. Их поединок состоится 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Берланги 22 победы в 22 поединках.