«Кажется, что вы всё видите». Уиттакер объяснил успех дю Плесси в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер объяснил успех действующего обладателя титула южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Я шучу над его стилем, но этот чувак — оружие. Он настоящий воин. Я могу сказать, что он избил меня такими же неловкими, размашистыми ударами. Забавно, я пережил тот же момент, что был в его бою с Адесаньей. В первом раунде я решил, что вижу удары, и посчитал его медленным.

Вам кажется, что всё слишком легко, потому что всё видно. А затем он внезапно попадает по вам. Когда он начинает бить, то рискует больше обычного и сокращает то расстояние, которое, как вы считали, сохраняет вас в безопасности. Ну и не стоит забывать о его мощи», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.