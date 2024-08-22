Мухаммад Мокаев попал в ДТП в Дагестане — Mash

Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев попал в ДТП недалеко от города Хасавюрт, республика Дагестан. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, Мокаев вместе с другом ехал в машине к своей семье. На трассе авто, в котором находился Мокаев, столкнулось с другим транспортным средством, после чего машина с Мухаммадом улетела в кювет. Удар пришёлся на левое крыло машины, которое полностью смяло, также треснуло лобовое стекло, а задняя часть машины сохранилась.

Люди, которые находились неподалёку, вытащили Мокаева из салона, после чего тот попросил не фотографировать его.

Ранее генеральный директор PFL Питер Мюррей заявил, что Мухаммад Мокаев мог бы стать лицом наилегчайшего веса в лиге, если бы такой дивизион существовал в промоушене.