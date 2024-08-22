Винер — о выступлении Хелиф на Олимпиаде: молодой человек избил девчонок

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер негативно отреагировала на выступление боксёрши из Алжира Иман Хелиф, ставшей участником скандала на Олимпиаде в Париже (Франция).

«Спорт должен быть вне политики. Я думаю, все спортсмены и молодёжь должны это понимать, отвергать всё, что этому противодействует. Например, трансгендеры. Например, избиение, извините за выражение, тётек – вышли девочки, чемпионки мира из Италии и Таиланда, а их просто избил этот молодой человек из Алжира. Итальянка даже не подала руки ему. Наверное, она была очень обижена, но у неё был разбит нос. Это даёт нам возможно как сито просеять то, что не нужно», — сказала Винер на пресс-конференции.

Напомним, Хелиф стала одной из нескольких спортсменок, проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённом Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но была допущена до участия на Олимпийских играх.