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Ронда Роузи ответила, почему не завершила карьеру в MMA непобеждённой

Ронда Роузи ответила, почему не завершила карьеру в MMA непобеждённой
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Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы, американка Ронда Роузи объяснила, почему не завершила карьеру в смешанных единоборствах непобеждённой.

«Я хотела уйти. В какой-то момент даже начала задумываться о том, как это можно сделать. Но весь дивизион, женские ММА зависели тогда от меня, поскольку держались практически на мне. Уже в WWE (реслинг-организация. – Прим. «Чемпионата») я поняла, насколько это эгоистично — уйти с титулом. Вы ведь знаете, в WWE никто не уходит с титулом», — сказала Роузи в интервью YouTube-каналу Криса ван Влита.

Напомним, Роузи завершила карьеру в MMA в 2016 году. Всего на её счету 12 побед и два поражения от соотечественницы Холли Холм и бразильянки Аманды Нуньес.

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