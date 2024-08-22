Шон Стрикленд не думает, что Алекс Перейра способен вновь спуститься в средний вес

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд не думает, что действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра способен вновь спуститься в средний дивизион.

«Алекс, чёрт возьми, не сможет сделать 84 кг. Я как бывший полусредневес могу сказать следующее — как только ты поднимаешься в весе, то мысль о том, чтобы вернуться в тот дивизион, кажется тебе непостижимой. Думаю, что Алексу будет лучше провести бой с дю Плесси в 93 кг. Помню, как увидел Алекса в раздевалке после его последнего боя в среднем весе. Тогда он выглядел очень измотанным. Я даже подумал: «Чувак, это не хорошо. Тебе надо подниматься в весе». Не могу себе представить то, как Алекс сделает 84 кг», — приводит слова Шона портал BJ Penn.