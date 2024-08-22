Бен Аскрен: Джон, если ты считаешь себя чемпионом, то должен защищать его против Тома

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен высказался насчёт особого отношения президента UFC Даны Уайта к действующему обладателю титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественнику Джону Джонсу.

«Послушайте, Аспиналл только что защитил свой пояс. Но Джон по-прежнему там и является чемпионом. Если бы он ушёл на пенсию, то было бы здорово. Но у него сейчас на руках титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, и он продолжает твердить, что является чемпионом. Если ты и правда так считаешь, то должен защищать свой пояс.

За всё то время, что существует UFC, я пытался вспомнить кого-нибудь, кого Дана Уайт также отчаянно защищал, но при этом не заставлял его драться с легитимным соперником. В этом и отличие UFC от бокса, где тебя пытаются привести к какому-то сумасшедшему рекорду без поражений. Здесь тебя выставляют против лучших парней на земле, чтобы посмотреть — сможешь ты победить или нет. Защищал ли кого-либо Дана так сильно, как Джона Джонса? Не могу вспомнить», — приводит слова Аскрена портал Middle Easy.